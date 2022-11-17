Цього року у столиці без морозу було 225 днів поспіль.

У Києві закінчився безморозний період. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторіф імені Бориса Срезневського.

Як повідомляється, 17 листопада у столиці вперше цієї осені температура повітря знизилась до -1,2°, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

За даними фахівців, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а середня тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Відео дня

Як повідомляється, найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках - лише 144 дні, а рекордно довгий - 225 днів - відмічений у поточному році.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її метеорологічний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - зазначили фахівці.

Похолодання у Києві та області

Минулої ночі у Києві пройшов перший сніг.

У зв’язку із поширенням холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Київській області пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг та сніг із тимчасовим утворенням снігового покриву висотою 3-8 см.

Також снігопад прогнозують у п’ятницю, 18 листопада. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий), місцями прогнозують налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с.

Вас також можуть зацікавити новини: