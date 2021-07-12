Жителі показали, як на Закарпаття приходить "велика вода".

На Рахівщині місцеві жителі зняли, як починається стихія.

На відео видно, як буквально за кілька секунд рівень води у річці суттєво зростає, як паводок несе з собою деревину та сміття.

За даними ДСНС, внаслідок негоди в окремих населених пунктах Рахівського району було підтоплено 157 дворогосподарств, в тому числі 98 житлових будинків. Також стихія пошкодила 10 автотранспортних засобів, зруйнувала ряд об’єктів інфраструктури тощо.

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Автор: Катерина Лиманська