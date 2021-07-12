На Рахівщині зняли початок паводку / скріншот з відео
На Рахівщині місцеві жителі зняли, як починається стихія.
На відео видно, як буквально за кілька секунд рівень води у річці суттєво зростає, як паводок несе з собою деревину та сміття.
Паводок на Рахівщині
За даними ДСНС, внаслідок негоди в окремих населених пунктах Рахівського району було підтоплено 157 дворогосподарств, в тому числі 98 житлових будинків. Також стихія пошкодила 10 автотранспортних засобів, зруйнувала ряд об’єктів інфраструктури тощо.
На Рахівщині затопило майже сотню житлових будинків / фото ДСНС
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні оголосили штормове попередження: де вируватиме негода (карта)
- "Готуйте відра": синоптик попередила про зміну погоди в Україні
- Пекельна спека повертається: на українців чекає +37° (карта)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram