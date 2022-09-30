Жителів трьох штатів попросили вжити необхідних запобіжних заходів і бути готовими до надзвичайної небезпеки.

Ураган "Ієн" пронісся по штату Флорида і, набравши силу, попрямував у бік Південної Кароліни.

Тепер влада Флориди підраховує збитки, шукає загиблих і постраждалих в результаті найбільш руйнівного за останні роки урагану. Поки відомо як мінімум про 21 жертву, повідомляє Бі-бі-сі.

За даними Національного центру США з ураганів, після ослаблення у Флориді, яку "Іен" покинув в статусі тропічного шторму, він набрав силу в Атлантичному океані, повернувши собі звання урагану, і зараз мчить у бік Південної Кароліни.

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У центрі попереджають, що ураган викличе небезпечні для життя штормові хвилі і зливові дощі по всьому узбережжю Південної Кароліни, а також в деяких частинах Джорджії і Північної Кароліни.

За прогнозами синоптиків, "Іен" обрушиться на берег в п'ятницю, а потім швидко ослабне над південним сходом США.

Влада Джорджії, Південної Кароліни і Північної Кароліни закликали жителів вжити необхідних заходів обережності і бути готовими до надзвичайної небезпеки.

Очікується, що удар "Іена" по Південній Кароліні буде не таким сильним, як у Флориді, але хвилі можуть досягати двометрової висоти.

У Флориді, по якій ураган пронісся з середи на четвер, зараз оцінюють масштаби руйнувань.

Директор Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Кевін Гатрі, повідомив, що за попередніми даними жертвами урагану стала щонайменше 21 людина. Остаточними ці дані стануть після офіційного висновку про причини смерті.

Президент Джо Байден на брифінгу в штаб-квартирі Федерального агентства з надзвичайних ситуацій заявив, що "Іен", можливо, найбільш смертоносний ураган в історії Флориди.

Байден оголосив надзвичайну ситуацію в Південній Кароліні та інших штатах, по яких пронісся ураган. Він також заснував спеціалізовані фонди федеральної допомоги для ліквідації наслідків стихійних лих.

У Флориді від "Іена" найсильніше постраждало місто Форт-Майерс, в якому ураган вийшов на берег: вулиці перетворилися на річки, а морська вода залила будинки.

Тому Джонсону з Форт-Майєрса "пощастило" побачити ураган з першого ряду - його квартира знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі біля гавані.

"Мені було дуже страшно, оскільки я такого ніколи не бачив: це були просто найжахливіші звуки, всюди літали уламки, вилітали двері", - розповів 54-річний чоловік.

Його будинок уцілів, але одній з його сусідок, Джанель Тіль, не так пощастило, і їй довелося просити допомоги сусідів після того, як її квартиру на першому поверсі почало затоплювати.

"Вони забрали моїх собак, а потім я вистрибнула з вікна і попливла", - розповідає 42-річна жінка. Коли Тіль повернулася в свою квартиру після того, як шторм вщух, вона відкрила двері і чекала близько п'яти хвилин, поки з квартири лилася вода.

"Я любила свій будинок. Але найголовніше, що я жива", - сказала вона.

Рятувальні вертольоти продовжують знімати людей з дахів будинків - вже проведено 700 рятувальних рейсів. У Флориді без світла залишилися близько 2,3 млн будинків, зараз служби намагаються відновити подачу електроенергії, з федерального бюджету вже спрямовані гроші для відновлення затопленого штату.

Ураган "Іен"

У Флориду "Іен" прибув з Куби - по острову ураган пройшовся ще у вівторок, залишивши без електрики 11 млн осіб. І в багатьох районах світла немає досі. Десятки тисяч людей були евакуйовані або втекли. Ураган спричинив повінь і пошкодив будинки. Швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

У міру наближення до Флориди ураган посилився. Повідомлялося, що "Іен" викликав небезпечні для життя штормові нагони - хвилі, гнані вздовж узбережжя висотою до 3,7 метра.

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