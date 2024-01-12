Тріщина в Землі утворилася в результаті виверження вулкана.

В Ісландії чоловік зник безвісти після того, як впав у тріщину в землі. Розкол утворився в результаті недавньої вулканічної активності на півострові Рейкьянес.

Як повідомляє Newsweek, інцидент стався в Гріндавіку, прибережному рибальському містечку недалеко від місця нещодавнього виверження.

Чоловік, який працював над ущільненням ґрунту в тріщині, зник вранці 11 січня 2024 року. На пошуки було кинуто понад 200 осіб, але місцезнаходження робітника досі не встановлено.

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Начальник місцевої поліції висловив рішучість продовжувати пошуки, поки чоловік не буде знайдений. Він підкреслив складний характер операції, враховуючи невизначеність щодо глибини тріщини і необхідність забезпечення безпеки рятувальної команди. Операція передбачає обережний підхід: в розколину спускаються по дві людини одночасно.

Виверження вулкана в Ісландії - що відомо

Сейсмічна активність на півострові Рейк'янес вперше була помічена на початку листопада 2023 року. Підземні поштовхи призвели до тріщин в грунті в Гріндавіку і його околицях. Через це довелося евакуювати майже 4000 жителів.

Місцева влада побудувала земляні стіни та канали для відведення потоків лави, щоб захистити місто від руйнування. Виверження тріщин закінчилося 21 грудня, але сейсмічна активність у цьому районі триває досі, а Ісландське метеорологічне бюро попереджає про можливе нове виверження.

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