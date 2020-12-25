В Україні через негоду без світла залишилися понад 200 населених пунктів

09:21, 25 грудня 2020
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через негоду знеструмлено 214 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено 214 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 214 населених пунктів.

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Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, без електропостачання залишились 76 населених пунктів у Полтавській області, 73 – у Чернігівській, 25 – у Сумській, 16 – у Київській, 16 – у Кіровоградській та 8 - у Житомирській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: УНІАН

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Теги: негода в Україні
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