Рятувальники назвали області, які потрапили у небезпечну зону.

Сьогодні та завтра, 6-7 травня, в Україні спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Так, у більшості районів центральних, північних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Лавинна небезпека у Карпатах

Сьогодні, 6 травня, температура у високогiр'ї Карпат впала до -2°.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), моросить, вітер південно-західний 12 м/с. Спостерігається обледеніння", - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Iвано-Франкiвської та сходу Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

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Автор: Олена Пилипчак