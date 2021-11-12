Нове дослідження підтвердило, що люди викликали зміну клімату Землі, подібного якому ніколи ще не було.

Дані про температуру за останні 24000 років показали, що нинішнє глобальне потепління є безпрецедентним для нашої планети.

Про це свідчать результати наукового дослідження, опублікованого в журналі Nature, передає Sciencealert.

Згідно з цим дослідженням, в ході якого були зібрані сотні температурних показників з усього світу для картування минулих змін клімату, наша планета нагрівається "екстраординарними" темпами, на відміну від усього, що спостерігалося за останні 24000 років.

Дослідження підтвердило, що люди викликали зміну клімату Землі, яка ніколи раніше не була виявлена в геологічному літописі.

"Ця реконструкція передбачає, що нинішні температури є безпрецедентними за останні 24000 років", - розповіла Джессіка Тірні, палеокліматолог з Університету Арізони і співавтор дослідження.

Як повідомляється, вчені проаналізували 539 палеокліматичних записів - з піку останнього льодовикового періоду (також відомого як останній льодовиковий максимум), коли великі льоди покривали більшу частину північної півкулі.

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Результати "припускають, що сучасне потепління є незвичним у порівнянні з потеплінням останніх 10000 років", - додають вчені.

Але, як продовжують підкреслювати вчені, клімат майбутнього ще не вирішений.

"Клімат, який чекає на нас у майбутньому, залежить від наших рішень зараз", - резюмувала кліматолог Валері Массон-Дельмотт.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що підвищення середньої температури на Землі може виявитися згубним для людства. Зокрема, підвищення температури є рушійною силою для утворення більш частих і інтенсивних лісових пожеж, посух, штормів і навіть повеней. А зростання кількості "хвиль тепла" згубний для сільського господарства і потенційно фатальний для людей.

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Автор: Катерина Лиманська