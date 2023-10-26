Синоптики обіцяють, що день пройде без істотних опадів.

Українцям розповіли, яка погода буде у Києві та області у п’ятницю, 27 жовтня. Швидше за все, вдень можна буде обійтися без парасольки та дощовика.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується хмарна погода. Хоча прогнозується невеликий дощ, але синоптики обіцяють, що день пройде без істотних опадів

Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с.

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"Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві вночі 9-11°, вдень близько 15°", - розповіли синоптики.

Погода на Київщині 26 жовтня

В четвер, 26 жовтня, у Київській області очікується хмарна погода, невеликий дощ. Температура вночі становитиме 7-12°, а вдень 13-18°. У Києві вночі буде 8-10°, вдень близько 15°.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, чудова погода в нашій країні буде в один з найближчих вихідних, а також у понеділок, 30 жовтня. Буде сухо і тепло, тож варто планувати прогулянки на свіжому повітрі.

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