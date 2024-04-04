Жертвами катастрофи стали 9 осіб.

Кількість людей, які постраждали внаслідок землетрусу силою 7,2 бала на сході Тайваню, перевищила 1000 осіб. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, жертвами стихії стали 9 осіб.

Пожежна служба Тайваню повідомила, що кількість поранених сягнула 1050, також 52 людини зникли безвісти.

Багато людей після землетрусу ночували на відкритому повітрі, оскільки побоюються за свої життя. У регіоні вже зафіксували понад 300 афтершоків.

"Останні поштовхи були жахливими. Це відбувається безупинно. Я не наважуюся спати в будинку", - розповіла агентству одна з очевидців.

Землетрус на Тайвані - подробиці

Землетрус на Тайвані стався 3 квітня. За різними даними, його сила становила від 7,2 до 7,7. Цей землетрус став найсильнішим у країні за чверть століття.

Землетрус стався рано вранці, коли люди збиралися йти на роботу і до школи, здебільшого в сільському і малонаселеному східному окрузі Хуалянь.

Будинки також сильно тряслися в столиці Тайбеї, але збиток і руйнування там були мінімальними.

Острів розташований на Тихоокеанському вогняному кільці, що робить його схильним до землетрусів.

За останні 50 років на Тайвані сталося загалом сім великих землетрусів, останнім з яких був землетрус магнітудою 7,1 у 2006 році. А внаслідок потужного землетрусу 1999 року на Тайвані загинуло 2400 осіб.

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