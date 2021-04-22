Вітер посилився до 14 м/с.

Сьогодні, 22 квітня, у Карпатах все ще тримається мороз до -2°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західній 12-14 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 22 квітня, дощі знову накриють Україну, крім центральних, південних та східних областей. В середньому по країні очікується +16°...+17°, у Черкасах та Кропивницькому потеплішає до +19°.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +6°, вдень +17°.

У Львові в четвер очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі 0°, вдень +13°.

В Одесі 22 квітня - малохмарно, температура вночі +9°, вдень +15°.

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Автор: Олена Пилипчак