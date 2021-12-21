Водіїв попросили утриматися від поїздок без необхідності.

Негода не відпускає Львівську область. Синоптики прогнозують у найближчі два дні снігопади та ожеледь.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У гірських районах з ночі на дорогах час від часу примерзає. Недалеко від контрольно-пропускного пункту в селі Грушів забуксував автобус, який прямував до Польщі. Тринадцяти пасажирам та водієві довелося чекати, поки приїдуть рятувальники.

Вже вдень на трасі "Львів-Трускавець" забуксував лісовоз, через що утворився затор. У місцевому автодорі заявили, що основні дороги проїзні. Втім, просять водіїв утриматися від поїздок сьогодні та завтра.

Погода в Україні

За прогнозом Наталії Птухи, найближчими днями в Україні будуть тріскучі морози. Місцями температура знизиться до -14°...-19°. Опадів буде небагато, проте на дорогах очікується ожеледиця.

При цьому відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах наполегливо радить утриматися від походів на високогір'ї.

За даними Погода УНІАН, у середу, 22 грудня, в Україні продовжиться морозна погода. Мінусова температура по всій країні буде як вночі, так і вдень. Особливо холодно буде на Сході та північному сході країни. Опадів буде небагато. Сніг очікується лише в деяких західних областях і в Криму.

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