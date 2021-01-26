Через негоду по всій Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів (відео)

Про погіршення погодних умов синоптики попереджали напередодні.

Через негоду знеструмлено багато населених пунктів / фото УНІАН

Майже 300 населених пунктів по всій Україні знеструмили через погіршення погодних умов.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У службі надзвичайних ситуацій повідомляють, найбільше систем захисту спрацювало у Полтавській, Житомирській та Київській областях. Про погіршення погодних умов синоптики попереджали напередодні. Дощі з мокрим снігом та рвучким вітром вируватимуть по всій Україні чи не увесь тиждень.

Водіїв просять бути обачними на дорозі - можлива ожеледиця.

На Рівненщині внаслідок опадів у вигляді снігу та поривів вітру знеструмлено понад 80 населених пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПрАТ «Рівнеобленерго», станом на 8 годину 26 січня в регіоні знеструмленими залишаються 83 населених пункти.

«Найбільше таких фактів у колишніх Дубенському, Рівненському, Млинівському, Острозькому, Здолбунівському районах», - йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики в посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків негоди та закликають місцевих жителів не намагатися самостійно відновити електропостачання і не підходити до обірваних проводів.

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