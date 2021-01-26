Через негоду по всій Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів (відео)
Про погіршення погодних умов синоптики попереджали напередодні.
Майже 300 населених пунктів по всій Україні знеструмили через погіршення погодних умов.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У службі надзвичайних ситуацій повідомляють, найбільше систем захисту спрацювало у Полтавській, Житомирській та Київській областях. Про погіршення погодних умов синоптики попереджали напередодні. Дощі з мокрим снігом та рвучким вітром вируватимуть по всій Україні чи не увесь тиждень.
Водіїв просять бути обачними на дорозі - можлива ожеледиця.
На Рівненщині внаслідок опадів у вигляді снігу та поривів вітру знеструмлено понад 80 населених пунктів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПрАТ «Рівнеобленерго», станом на 8 годину 26 січня в регіоні знеструмленими залишаються 83 населених пункти.
«Найбільше таких фактів у колишніх Дубенському, Рівненському, Млинівському, Острозькому, Здолбунівському районах», - йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики в посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків негоди та закликають місцевих жителів не намагатися самостійно відновити електропостачання і не підходити до обірваних проводів.
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