Порошенко заявляє, що відразу після виборів у ВР сформують проєвропейську коаліцію

19:57, 23 жовтня 2014
Політика
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Він наголосив, що в новому парламенті конституційну більшість одержать демократичні сили.

Фото УНИАН

Президент Петро Порошенко заявляє, що відразу після виборів буде сформована пропрезидентська коаліція у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на брифінгу в Одесі.

За його словами, відразу після парламентських виборів у ВР буде презентована програма-2020.

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«Ми негайно сформуємо потужну, проєвропейську, пропрезидентську коаліцію і, не втрачаючи жодного дня, почнемо реалізацію угоди про асоціацією з Європейським Союзом», - сказав президент.

Він також заявив, що в новій Верховній Раді конституційну більшість одержать демократичні сили, що дозволить змінити Конституцію України і провести реформи, включаючи децентралізацію влади.

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