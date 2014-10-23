Порошенко заявляє, що відразу після виборів у ВР сформують проєвропейську коаліцію

Президент Петро Порошенко заявляє, що відразу після виборів буде сформована пропрезидентська коаліція у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на брифінгу в Одесі.

За його словами, відразу після парламентських виборів у ВР буде презентована програма-2020.

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«Ми негайно сформуємо потужну, проєвропейську, пропрезидентську коаліцію і, не втрачаючи жодного дня, почнемо реалізацію угоди про асоціацією з Європейським Союзом», - сказав президент.

Він також заявив, що в новій Верховній Раді конституційну більшість одержать демократичні сили, що дозволить змінити Конституцію України і провести реформи, включаючи децентралізацію влади.