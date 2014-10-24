В МВС пояснили, за що Порошенко хоче звільнити заступника Авакова
В МВС заявляють, що на зустрічі з президентом йшлося про звільнення заступників міністрів внутрішніх справ, які підпадають під люстрацію.
Про це "Українській правді" повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Мова йде про заступників, які підпадають під люстрацію", - повідомив Геращенко.
Відповідаючи на питання, про кого саме йде мова, Геращенко заявив, що прізвища незабаром назве сам міністр.
Як відомо, раніше прес-служба президента повідомила, що президент Петро Порошенко доручив звільнити заступника генерального прокурора і заступника глави МВС.
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Як відомо, під люстрацію підпадають керівники всіх центральних відомств і їх перші заступники (за винятком МВС – там люструються і звичайні заступники), які працювали на відповідних посадах за часів Януковича не менше року.
Друга – ті ж самі люди, що і в першій категорії, а також їх звичайні заступники, які перебували на посаді під час подій на Майдані з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року незалежно від терміну роботи, і не звільнилися за власним бажанням.
Як відомо, серед заступників міністра внутрішніх справ за часів Януковича понад рік працювали Сергій Яровий, який з 2010 по 2012 роки працював начальником Головного управління – командувачем внутрішніх військ МВС.
Ще один заступник міністра, який може підпадати під люстрацію – Віталій Сакал, який працював заступником Міністра внутрішніх справ – начальником Головного слідчого управління. З 2008 по 2013 роки працював у керівництві Київського та Одеського обласних ГУМВС.