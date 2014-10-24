В МВС пояснили, за що Порошенко хоче звільнити заступника Авакова

Про це "Українській правді" повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Мова йде про заступників, які підпадають під люстрацію", - повідомив Геращенко.

Відповідаючи на питання, про кого саме йде мова, Геращенко заявив, що прізвища незабаром назве сам міністр.

Як відомо, раніше прес-служба президента повідомила, що президент Петро Порошенко доручив звільнити заступника генерального прокурора і заступника глави МВС.

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Як відомо, під люстрацію підпадають керівники всіх центральних відомств і їх перші заступники (за винятком МВС – там люструються і звичайні заступники), які працювали на відповідних посадах за часів Януковича не менше року.

Друга – ті ж самі люди, що і в першій категорії, а також їх звичайні заступники, які перебували на посаді під час подій на Майдані з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року незалежно від терміну роботи, і не звільнилися за власним бажанням.

Як відомо, серед заступників міністра внутрішніх справ за часів Януковича понад рік працювали Сергій Яровий, який з 2010 по 2012 роки працював начальником Головного управління – командувачем внутрішніх військ МВС.

Ще один заступник міністра, який може підпадати під люстрацію – Віталій Сакал, який працював заступником Міністра внутрішніх справ – начальником Головного слідчого управління. З 2008 по 2013 роки працював у керівництві Київського та Одеського обласних ГУМВС.