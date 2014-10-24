Росія перетворює спостережну місію ОБСЄ на збір розвідданих - радник міністра оборони
Радник міністра оборони Олександр Данилюк заявляє, що підозрює російських членів спостережної місії Організації з безпеки та співпраці в Європі в намірі збирати розвідувальні дані про українських військових.
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Радник міністра зазначив, що в складі спостережної місії ОБСЄ, яка мала би контролювати на Донбасі припинення вогню, є представники Росії, яка є агресором та стороною конфлікту.
Читайте такожВ ОБСЄ зізналися, що не перевіряли російські "гуманітарні конвої"“Враховуючи цей факт, можна не сумніватись, що вся позитивна діяльність місії буде Росією блокуватись і зведеться в результаті до банального збору розвідувальних даних про чисельність, склад, місця дислокації та озброєння українських підрозділів”, - написав Данилюк.
Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ планує розпочати регулярні польоти безпілотників для спостереження за ситуацією на сході України з 24 жовтня.