Порошенко створив таємну групу для контролю роботи митниці та фіскальної служби
Президент України Петро Порошенко створив таємну групу високого рівня для моніторингу та контролю за діяльністю митниці та фіскальної служби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Створена президентом група високого рівня, керівника цієї групи ми не оголошуємо, щоб ніхто не знав, насправді це дуже високопосадова особа з Адміністрації президента. Це група високого рівня, яка щоденно здійснює дві речі: перше – це моніторинг надходження в бюджет кожної митниці, кожної фіскальної установи; друге – там, де одразу видно з моніторингу, що або проходить контрабанда, або несплата податків, або інша корупційна діяльність - йдуть рішучі доручення президента і кримінальні провадження або відсторонення від посади», - заявив Наливайченко.
«Там, де ви бачите заміну керівників, в тому числі і правоохоронних органів в регіонах – це дуже часто є наслідком того, що людина або не справилась, або дала можливість контрабандистам провести контейнери, не сплативши в бюджет», - зауважив голова СБУ.
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«У президента є чітке бачення в тому, що правоохоронці будь-якого рангу мають відійти від контрабанди, мають бути звільнені та притягнуті до відповідальності», - заявив він.
«В системі СБУ проведена 100% ротація ще до закону про очищення влади серед наших представників та керівників по лінії боротьби з корупцією в кожній області. Так само мій перший заступник був замінений, який відповідає за роботу та організацію боротьби з корупцією та контрабандою», - зазначив Наливайченко.