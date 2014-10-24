Порошенко створив таємну групу для контролю роботи митниці та фіскальної служби

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Створена президентом група високого рівня, керівника цієї групи ми не оголошуємо, щоб ніхто не знав, насправді це дуже високопосадова особа з Адміністрації президента. Це група високого рівня, яка щоденно здійснює дві речі: перше – це моніторинг надходження в бюджет кожної митниці, кожної фіскальної установи; друге – там, де одразу видно з моніторингу, що або проходить контрабанда, або несплата податків, або інша корупційна діяльність - йдуть рішучі доручення президента і кримінальні провадження або відсторонення від посади», - заявив Наливайченко.

«Там, де ви бачите заміну керівників, в тому числі і правоохоронних органів в регіонах – це дуже часто є наслідком того, що людина або не справилась, або дала можливість контрабандистам провести контейнери, не сплативши в бюджет», - зауважив голова СБУ.

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«У президента є чітке бачення в тому, що правоохоронці будь-якого рангу мають відійти від контрабанди, мають бути звільнені та притягнуті до відповідальності», - заявив він.

«В системі СБУ проведена 100% ротація ще до закону про очищення влади серед наших представників та керівників по лінії боротьби з корупцією в кожній області. Так само мій перший заступник був замінений, який відповідає за роботу та організацію боротьби з корупцією та контрабандою», - зазначив Наливайченко.