ЗМІ: Під час нападу на канадський парламент прем'єр сховався в коморі

За цією інформацією, від озброєного зловмисника Харпера відділяв лише один офіцер поліції і дубові двері.

Читайте такожНапади у Канаді здійснені терористами - прем’єр Гарпер

Прем'єр заліз у підсобне приміщення, де зберігаються стрем'янка і складаний стілець, а також розташовані электрощитки, повідомляє Росбалт.

Нагадаємо, 22 жовтня в центрі столиці Канади 32-річний уродженець Квебека Мішель Зехаф-Бібо, який раніше прийняв іслам, відкрив стрілянину по військовослужбовцям почесної варти біля військового меморіалу. Потім злочинець пішов в будинок канадського парламенту, де в ході перестрілки був убитий. Після стрілянини були госпіталізовані чотири людини, один з них пізніше помер. Влада країни визнали подію терактом.