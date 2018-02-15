"Не приймали жодних рішень": у БПП прокоментували взяття на поруки мера Одеси Труханова їх однопартійцем

У партії заявили, що таке рішення - виключно ініціатива члена фракції Дмитра Голубова, як народного депутата.

У фракції Партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вони не мають жодного відношення до взяття на поруки мера Одеси Генадія Труханова, проти якого відкрито кримінальну справу за зловживання службовим становищем.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії. Там заявляють, таке рішення - виключно ініціатива члена фракції Дмитра Голубова, як народного депутата.

Читайте такожПід будівлею суду над мером Одеси Трухановим підстрелили силовика (відео)"Фракція Партії "Блок Петра Порошенка" заявляє, що наміри члена фракції Дмитра Голубова взяти на поруки міського голову Одеси Геннадія Труханова, проти якого відкрита кримінальна справа і в суді розглядається обрання запобіжного заходу, – це його особиста ініціатива, як народного депутата. Фракція Партії “Блок Петра Порошенка” не приймала жодних рішень про взяття на поруки будь-яких осіб, проти яких відкриті кримінальні провадження, і тим більше не делегувала таких повноважень жодному зі своїх членів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні суд відпустив Труханова на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень