Вибори можуть зміцнити рух України на Захід, але поділять країну - The Guardian

Про це на сторінках The Guardian пише Шон Вокер, який зауважує, що про орієнтування на Захід заявляють партія президента Петра Порошенка та їхні союзники з демократичного блоку.

Однак голосування проходить в умовах, коли частина Луганської та Донецької областей захоплені проросійськими терористами, а Крим Росія анексувала, цитує огляд ZN.UA.

Раніше президент України пояснював, що йому потрібна "більшість в парламенті, щоб провести реформи". А якщо такої більшості не буде, "реформи залишаться на папері".

В цей же час, незважаючи на заяви Кремля, що в Україні "панують фашисти", радикальні праві партії на виборах, такі як "Свобода" і "Правий сектор", згідно з опитуваннями, не набирають прохідної кількості голосів.

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"Але вибори також і ще більше розділяють Схід і Захід країни. На Сході виборчі дільниці не відкрилися на територіях, які захопили бойовики. У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" влада пообіцяла провести вибори і більше ніколи не бути частиною України. Також вибори не відбуваються в Криму, який анексувала Росія", - йдеться в статті.

В цей же час, українці йдуть на вибори, сподіваючись, що новий парламент буде більше прислухатися до волі народу.

"Останній рік показав, що український уряд більше не зможе не звертати увагу на людей. Але в цей же час, ми побачили ціну революцій, яка вимірюється кров'ю і стражданнями. Нам треба пильно стежити за цим урядом, інакше знову проллється кров", - сказав 42-річний киянин Михайло.

Читайте такожУ ЄС сподіваються на проєвропейську більшість в новій РадіВ цей же час, в українців є сумнів щодо того, наскільки насправді новою буде новообрана Рада. Сьогодні видання Wall Street Journal писала, що екс-соратники Януковича шукають місце "під крилом" нового президента.