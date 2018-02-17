Лавров вважає, що Україна "зведена до стану неспроможності самостійно управлятися"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україна «зведена до стану неспроможності самостійно управлятися».
Читайте такожУ Росії заявили, що не мають наміру каятися і вибачатися за свої дії в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
За словами Лаврова, ЄС, виступивши гарантом угоди від 21 лютого 2014 року між українським урядом і опозицією, фактично підтримав «переворот».
«Сьогодні країна з величезним життєвим потенціалом, талановитим народом зведена до стану неспроможності самостійно управлятися», - заявив Лавров.
«Росія, як ніхто інший, зацікавлена у розв’язанні внутрішньоукраїнської кризи. Правові рамки готові - це Мінський комплекс заходів, розроблений Німеччиною, Росією, Україною, Францією за участю Донецька і Луганська та затверджений СБ ООН. Треба його неухильно виконувати», - додав він.
Лавров вважає, що поки відповідні зусилля в Тристоронній контактній групі і в «нормандському форматі» відверто «саботуються Києвом, де на офіційному рівні заговорили про військовий сценарій».
«Упевнений, у ЄС розуміють всю небезпеку такого розвороту», - сказав Лавров.