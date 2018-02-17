При цьому глава МЗС РФ запевняє, що «Росія, як ніхто інший, зацікавлена у розв'язанні внутрішньоукраїнської кризи».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Україна «зведена до стану неспроможності самостійно управлятися».

Читайте такожУ Росії заявили, що не мають наміру каятися і вибачатися за свої дії в УкраїніЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Лаврова, ЄС, виступивши гарантом угоди від 21 лютого 2014 року між українським урядом і опозицією, фактично підтримав «переворот».

«Сьогодні країна з величезним життєвим потенціалом, талановитим народом зведена до стану неспроможності самостійно управлятися», - заявив Лавров.

«Росія, як ніхто інший, зацікавлена у розв’язанні внутрішньоукраїнської кризи. Правові рамки готові - це Мінський комплекс заходів, розроблений Німеччиною, Росією, Україною, Францією за участю Донецька і Луганська та затверджений СБ ООН. Треба його неухильно виконувати», - додав він.

Лавров вважає, що поки відповідні зусилля в Тристоронній контактній групі і в «нормандському форматі» відверто «саботуються Києвом, де на офіційному рівні заговорили про військовий сценарій».

«Упевнений, у ЄС розуміють всю небезпеку такого розвороту», - сказав Лавров.