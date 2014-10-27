Лідер «Правого сектора» може пройти в нову Раду

Зокрема, за результатами 28,12% оброблених бюлетенів по Дніпропетровській області, високі шанси повторно потрапити в парламент мають наступні кандидати: 37 округу - Дмитро Шпенов (самовисуванець), на 36 - Артур Мартовицький (самовисуванець), по 35-Андрій Шипко (самовисуванець), по 31 - Костянтин Павлов (самовисуванець), по 24 - Яків Безбах (самовисуванець), повідомляє ТСН з посиланням на ЦВК.

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У той же час, лідер політичної партії "Правий сектор" Дмитро Ярош та заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов (самовисуванець) лідирують в 39 і 27 округах відповідно.

Раніше заступник губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського Святослав Олійник написав у Facebook, що Дмитро Ярош, який балотувався у Верховну Раду по мажоритарному округу в Дніпропетровській області, з великим відривом випередив своїх конкурентів.