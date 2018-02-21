Апеляційний суд скасував арешт бізнесмена-втікача Димінського

Димінський підозрюється у скоєнні ДТП, в результаті якої загинула 31-річна жінка.

Апеляційний суд виніс ухвалу у справі смертельної ДТП поблизу Львова, якою звільнив з-під варти бізнесмена Петра Димінського.

Про таке рішення Апеляційного суду повідомив адвокат Димінського Микола Лисий у Facebook .

«19 лютого 2018 року Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката і скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами розгляду апеляційної скарги адвоката Апеляційний суд м. Києва прийняв нову ухвалу, якою відмовив в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про застосування щодо Димінського П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - написав адвокат.

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За інформацією Лисого, закриття кримінального провадження і спростування підозри водію Димінського Андрію Борщу визнано необгрунтованими. Матеріали справи повернуто Генеральній прокуратурі України для досудового розслідування.

Зокрема адвокат повідомив, що 8 лютого Печерський райсуд Києва скасував і постанову прокурора про закриття кримінального провадження щодо Борща, якого спершу підозрювали у скоєнні ДТП.

"Слідчий суддя прийшов до висновку, що постанова прокурора від 07.12.2017 про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам законності та неупередженості, не ґрунтується на всебічному та повному дослідженні обставин кримінального провадження, адже спростування пред'явленої Борщу А.В. підозри потребує подальшого досудового розслідування ", – зазначив Лисий.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2017 року на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

Згодом за результатами експертиз слідство встановило, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа. Охоронцю бізнесмена було оголошено про підозру за ст. 396 ККУ "Приховування злочину".

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви Марії Тріли, матері загиблої жінки, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.

12 грудня суд надав дозвіл затримати Димінського та доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Як повідомив народний депутат України від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, з Борща було знято обвинувачення у скоєнні ДТП, йому оголошено про підозру у приховуванні злочину.

15 грудня Нацполіція України оголосила Димінського у розшук. Згідно з інформацією у картці розділу "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС, Димінський зник 11 грудня 2017 року, і поліція розшукує його за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

24 січня у МВС повідомили, що Інтерпол запросив у Національної поліції України додаткову інформацію про розслідування смертельної ДТП, фігурантом якої є Димінський.