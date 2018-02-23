США закликали Росію погодитися на введення дієздатної миротворчої місії ООН на Донбас

У США також закликали Росію віддати наказ її ставленникам на Донбасі щодо повного припинення вогню та відведення важкого озброєння.

США закликали Російську Федерацію погодитися на розміщення дієздатної миротворчої місії ООН на сході України. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речник Державного департаменту США Гізер Ноєрт, повідомляється на сайті Держдепу.

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«Росія продовжує підживлювати конфлікт, який вже забрав більше 10 тис. життів. Вчора ми отримали нові повідомлення про загибель української 23-річної медсестри, яка намагалась надати допомогу цивільним поблизу лінії зіткнення. Цей інцидент ще раз нагадує про те, що конфлікт на сході України і надалі не стихає», - наголосила Ноєрт.

«Варто знову нагадати, що Росія штучно спровокувала цей конфлікт у 2014 році та продовжує здійснювати контроль над підручними їй силами на Донбасі. Росія часто демонструвала, що може зупинити насильство, якщо захоче цього. Сполучені Штати знову закликають Росію віддати наказ своїм підручним силам впровадити режим повного припинення вогню, вивести свої сили і важке озброєння зі сходу України та погодитися на дієздатну миротворчу місію ООН», - додала речник Держдепу.

Крім цього, США закликають Росію наказати бойовикам на Донбасі виконувати повне припинення вогню. Як наголошують в посольстві США в Україні, загибель медсестри на Донбасі свідчить про те, що конфлікт не стихає.

«США закликають Росію наказати своїм підручним силам виконувати повне припинення вогню», - наголосили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого на Донбасі під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні українські медики. Загинула 23- річна медсестра Сабіна Галицька.