Садовий назвав ціну передвиборчої кампанії для "Самопомічі"

Про це в інтерв'ю Ліга.Новости заявив лідер "Самодопомічі" Андрій Садовий.

"Станом на 20 жовтня, це було 26 мільйонів гривень, які надійшли на передвиборчий рахунок, 80% з яких пішло на медіа-витрати - телебачення, радіо, поліграфію", - заявив Садовий.

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"Фінальну суму ми озвучимо на початку листопада, оскільки цей рахунок буде працювати до 30 жовтня, і певні розрахунки за поліграфію і подібні речі ще будуть проводитися, але не думаю, що фінальна сума буде набагато більшою 26 мільйонів", - підкреслив він.