В Росії вводять військову форму для священиків

Священики крім іншого отримають черевики з високими берцями, а відрізняти їх будуть петличні знаки у вигляді православних хрестів, повідомили в прес-службі Центрального військового округу, повідомляє ТАСС.

Як пояснили в прес-службі, військові священики округу приміряють нову форму одними з перших.

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"Військові священики, які виїжджають у відрядження на полігони разом зі своїми військовими колективами, отримають польову військову форму одягу з петличными знаками у вигляді православних хрестів", - розповіли в окрузі.

Крім того, польові умови виявили необхідність "доповнити традиційне церковне вбрання сучасним всесезонним комплектом базового обмундирування". Туди входять майже два десятка предметів, включаючи утеплену куртку і кілька видів черевик.

Як підкреслили в окрузі, військові священики брали участь у раптових перевірок боєготовності та навчаннях на незнайомих полігонах, "підтримували мир і згоду між військовослужбовцями різних віросповідань, сприяли в подоланні наслідків стресових ситуацій". Раніше Міноборони РФ оголосило, що високо оцінило внесок священиків у ході стратегічних маневрів "Схід-2014", що пройшли у вересні.