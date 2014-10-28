Донецькі вчені просять дати їм можливість працювати на підконтрольній території Україні

Координатор донецької групи міжнародного наукового проекту в 7-й Рамковій Програмі Європейського союзу Наталія Васильєва звернулася до Президента України Петра Порошенка з листом, в якому порушує питання подальшої долі наукових співробітників Донецького інституту прикладної математики і механіки (ІПММ) НАНУ, повідомляють Новости Донбасса.

У листі представник інституту просить українську владу дозволити Національній академії наук України здійснювати перерозподіл коштів у межах бюджету академії між науковими установами НАН України. Наталія Васильєва просить це зробити, щоб ті науковці, які через збройного конфлікту, вимушено покинули своє місце проживання, змогли перевестися на роботу в НАНУ на території, підконтрольній Україні, а також, щоб вони могли отримувати заробітну плату.

Читайте такожРектор Донецького національного медуніверситету закликав колег не співпрацювати з «ДНР»За словами Васильєвої, незважаючи на відверто проросійську позицію директора Інституту, велика частина наукового колективу хоче працювати тільки в Україні. До того ж Академія наук України виступила з ініціативою в рамках бюджету НАНУ перерозподілити фінансування і перевести ставки і надбавки цих працівників до інших Інститутів НАНУ на території, підконтрольній української влади.

У той же час, Державна казначейська служба України застерігає НАН України щодо виплати заробітної плати працівникам підпорядкованих установ, які розташовані на території, захопленій бандформуваннями, за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань між адміністративно-територіальними одиницями.

«Така позиція українського уряду є згубною для української науки. Вона позбавляє співробітників Інституту прикладної математики і механіки, патріотів України права влаштуватися на роботу в яку-небудь іншу установу НАНУ на підконтрольній території Україні, і, фактично, змушує патріотично налаштовані професійні наукові кадри або відрікатися від професії, або шукати кращої долі, і позбавляє вчених гарантованого Конституцією України права на вільний вибір професії та захисту», - йдеться у листі до Президента.

Читайте такожЛуганський національний університет позбавить викладачів-зрадників наукових званьНа даний момент в Донецьку залишаються 26 наукових працівників, які хочуть працювати у сфері науки саме української держави. Науковий співробітник Н. Васильєва просить у своєму листі перевести цих людей в якості окремого підрозділу в міста, підконтрольні української влади до завершення антитерористичної операції.

Також у листі повідомляється, що Донецький інститут прикладної механіки на ряду з європейськими та київськими ВУЗами став одним з учасників проекту «EU-Ukrainian Mathematicians for Life Sciences» , який в рамках Європейської програми Horizon має продовжитися до 2018 року.