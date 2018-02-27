Рада посилила відповідальність за незаконний перетин кордону та в'їзд до ОРДЛО

Згідно з ухваленим парламентом законом, іноземці, які порушують заборону на в'їзд до України, позбавляються права на в'їзд ще на 10 років.

Верховна Рада ухвалила закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави» (реєстраційний номер 5442).

Читайте такожСаакашвілі: Заберіть мене назад в Україну, я хочу, щоби мене судили в Україні (відео)Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 народний депутат.

Даним законом передбачено, що у разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд на десять років, що додається до частини строку заборони, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення.

Також законом визначено, що уповноважені посадові особи органів ДПСУ можуть стягувати накладені ними штрафи незалежно від їх розміру в пункті пропуску через держкордон, контрольних пунктах в’їзду-виїзду та місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів.

Також передбачено, що злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.

Крім того, відповідно до закону, недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за недійсними документами чи документами, строк дії яких закінчився, або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний або контрольних пунктах в’їзду-виїзду тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом передбачено, що за умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також встановлюється, що перетинання або спроба перетинання лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції або неконтрольованої ділянки державного кордону України в цьому районі в будь-який спосіб поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду чи в контрольних пунктах в’їзду-виїзду без відповідних документів або з використанням підроблених документів чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, або без дозволу відповідних органів влади тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за аналогічні порушення тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до закону, осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або до району проведення АТО, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

Прикордонникам надається право закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економічної зони України».

В закон України «Про боротьбу з тероризмом» внесено норму, що в’їзд осіб до району проведення антитерористичної операції та виїзд з нього здійснюються в порядку, встановленому керівником антитерористичної операції, що підлягає оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях України.

Раніше повідомлялося, що начальник Мостиського прикордонного загону прийняв рішення про заборону екс-президенту Грузії Михеилу Саакашвілі в'їзду в Україну до 13 лютого 2021 року. Нагадаємо, 12 лютого Саакашвілі було затримано та повернуто до Польщі в порядку реадмісії.