Порошенко обіцяє захистити країну від "безвідповідальних популістів"
Президент України Петро Порошенко обіцяє захистити Україну від "безвідповідальних популістів".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції "Виклики-2018".
"Я захищу країну від безвідповідальних популістів. Навіть попри те, що вони уклали таємний союз из контрреформаторами і реваншистами. Деяких професійних борців за щастя народу корупціонери-втікачі щедро частують грошима із закордону, причому вкраденими в українців. Ми, на жаль, поки що не все змогли повернути до бюджету, але і ця робота триває", - запевнив президент.
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Як сказав Порошенко, "популізм та отаманщина є двома викликами, які стоять перед Україною так само гостро, як і 100 років тому".
"Популізм та отаманщина – ще два виклики, які стоять перед нами так само гостро, як і 100 років тому, коли Україна через брак внутрішньої єдності стала здобиччю агресора та втратила незалежність. Місія моя, місія моєї команди, усієї влади – не допустити повторення тих помилок. Я впевнений, ця місія – можлива, ба більше – ця місія неминуча та безальтернативна", - наголосив Порошенко.