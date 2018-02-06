"Раз на рік людина може собі дозволити": невістка Порошенко розповіла про скандальну поїздку на Мальдіви

Вона вважає, що глава держави заслуговує на відпочинок за кордоном. При цьому дружина сина Олексія Порошенка не відповіла, чи була зі свекром на Мальдівах.

Юлія Порошенко, невістка президента України, не бачить нічого крамольного у відпочинку президента на Мальдівах, незважаючи на бойові дії на Донбасі. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю LIGA.net.

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Вона вважає, що глава держави заслуговує на відпочинку за кордоном. При цьому дружина сина Олексія Порошенка не відповіла, чи була зі свекром на Мальдівах.

«Я просто бачу, як чоловік (президент) працює. Коли у мене народилися діти, я, природно, як і будь-яка мама, вночі вставала, годувала, займалася дітьми. І я в 3, в 4 години ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи. І вранці він у 8-9 виїжджав знову на роботу. Тобто він реально дуже-дуже багато працює. Мені здається, що він заслуговує на такий відпочинок, щоб його ніхто не чіпав», - заявила Юлія Порошенко.

«А просто їхати куди-небудь, щоб його не впізнали, нереально. Ми якось їздили до Іспанії, його сфотографували російські журналісти і виклали в інтернет. Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити», - додала невістка президента.

Вона також зізналася, що отримала громадянство України і вчить українську мову. «Ви знаєте, що в Україні досить складно отримати громадянство. Незважаючи на те, що я була заміжня, у мене вже було двоє дітей, процедура отримання громадянства зайняла майже 5 років. Спочатку був тимчасовий вид на проживання, потім постійний вид на проживання, і тільки потім громадянство», - розповіла вона.

Відповідаючи на питання, чи їздить вона в Санкт-Петербург, дружина старшого сина президента сказала: «Ні, не їжджу. Це до питання про те, чи вимагає прізвище. Ми зустрічаємося з батьками на нейтральній території».

У січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис.

Нагадаємо також, що 23 січня відкрився Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія). Президент України Петро Порошенко вирушив у Давос зі своєю невісткою Юлією.

Юлія Порошенко (в дівоцтві Аліханова) - родом з Росії, до зміни прізвища у неї було російське громадянство.

Зараз вона займається проектом AgroHub: збирає ідеї українських стартапів, які могли б призвести до революційного стрибка в розвитку українського агросектору.