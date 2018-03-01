Рада звернулася до світу з проханням засудити "вибори Путіна" в Криму і накласти нові санкції на РФ

Парламент також закликає консолідувати тиск на Росію для початку постійного та прямого міжнародного моніторингу ситуації у Криму.

Верховна Рада ухвалила постанову "Про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із підготовкою незаконних виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в Автономній республіці Крим та місті Севастополь" (№ 7546).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів із 333 зареєстрованих у сесійній залі. Від "Опозиційного блоку" за цю постанову не проголосував жоден депутат.

Постановою передбачено визнати, що намір органів влади Росії та окупаційної адміністрації незаконно провести 18 березня вибори президента РФ на тимчасово окупованій частині території України - в АРК та Севастополі - є грубим порушенням Конституції та законодавства України, основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Гельсінського заключного акта наради зі співробітництва і безпеки в Європі, Будапештського меморандуму 1994 року, резолюції Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генасамблеї ООН, інших міжнародно-правових актів, а також низки міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та РФ.

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Верховна Рада закликає Раду безпеки та Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, інші міжнародні організації, парламентські асамблеї, іноземні парламенти та уряди вжити всіх можливих заходів, щоб застерегти органи влади Росії та окупаційну адміністрацію від проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України.

Депутати закликають в разі проведення голосування у Криму та Севастополі - засудити його, не направляти до згаданого регіону спостерігачів, у тому числі у складі міжнародних місій, а також відзначити у висновках спостережних місій, в т.ч. направлених під егідою ПА ОБСЄ, факт нелегітимного голосування на тимчасово окупованій території Криму та в Севастополі, що суттєво спотворює результати голосування в цілому в РФ.

Верховна Рада також закликає засудити порушення органами влади РФ та окупаційною адміністрацією суверенітету і територіальної цілісності України, а також прав і свобод людини на тимчасово окупованій частині її території.

Також ВР закликає запровадити додаткові санкції проти Росії, а також персональні санкції (обмеження) проти причетних до організації незаконного голосування на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя під час виборів до Держдуми РФ у 2016 році і президента РФ у 2018 році; систематичних порушень прав людини у Криму і Севастополі.

Парламент закликає посилити спільні зусилля, щоб змусити Росію повністю виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року у справі "Україна проти РФ" в частині належного забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Депутати звертаються із закликом консолідувати тиск на РФ для початку постійного і прямого міжнародного моніторингу ситуації у Криму інституційними та конвенційними органами ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій, а також контролю за дотриманням Росією своїх обов’язків як окупаційної влади згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Міністерству закордонних справ України доручено невідкладно направити текст звернення до Ради безпеки та Генасамблеї ООН, міжнародних організацій, парламентських асамблей, парламентів та урядів держав-членів ООН.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Під час голосування було підтримано пропозиції до постанови від голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Рефата Чубарова. Він запропонував закликати міжнародну спільноту уникати здійснення президентом РФ, обраним в результаті виборів, які були незаконно розширені і на територію Криму, державних та робочих візитів до країн-членів ООН.

Президентів, уряди та парламенти країн-членів ООН Чубаров пропонує закликати не приймати запрошення та не здійснювати державні та офіційні візити до Росії.