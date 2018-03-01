Парубій назвав «балаболами» депутатів, які звинувачують його в організації багаторазових переголосувань

Голова Верховної Ради наголосив, що продовжить багато разів ставити на голосування антикорупційні законопроекти.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав «балаболами» народних депутатів, які звинувачують його в організації багаторазових переголосувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Під час голосування у першому читанні за законопроект «Про внесення змін до закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (щодо створення єдиної бази абонентів – споживачів природного газу)» (№6391-1) не вистачало голосів депутатів для підтримки даного законопроекту. Депутати декілька разів переголосовували, щоб повернутися до розгляду цього документу.

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Коли хтось з депутатів із сесійної зали викрикнув, що спікер порушує Регламент ВР, пропонуючи голосувати багато разів за одне й те ж саме рішення, Парубій відповів: «Я в питанні боротьби з корупцією по 100 раз буду ставити, щоб знищити корупцію в цій країні. І не робіть мені зауваження, а краще будьте в залі і голосуйте – боротися з корупцією треба не язиком, а конкретними рішеннями. Балаболи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада ухвалила закон про антикорупційний суд у першому читанні.