Парубій назвав «балаболами» депутатів, які звинувачують його в організації багаторазових переголосувань
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав «балаболами» народних депутатів, які звинувачують його в організації багаторазових переголосувань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.
Під час голосування у першому читанні за законопроект «Про внесення змін до закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (щодо створення єдиної бази абонентів – споживачів природного газу)» (№6391-1) не вистачало голосів депутатів для підтримки даного законопроекту. Депутати декілька разів переголосовували, щоб повернутися до розгляду цього документу.
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Коли хтось з депутатів із сесійної зали викрикнув, що спікер порушує Регламент ВР, пропонуючи голосувати багато разів за одне й те ж саме рішення, Парубій відповів: «Я в питанні боротьби з корупцією по 100 раз буду ставити, щоб знищити корупцію в цій країні. І не робіть мені зауваження, а краще будьте в залі і голосуйте – боротися з корупцією треба не язиком, а конкретними рішеннями. Балаболи».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада ухвалила закон про антикорупційний суд у першому читанні.