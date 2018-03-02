Клімкін запропонував Польщі заборонити Юзефа Пілсудського та Армію Крайову

Як наголосив міністр, Україна готова визнати й засудити злочини, вчинені проти поляків, але й Польща повинна зробити те ж саме щодо злочинів проти українців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував Польщі заборонити Юзефа Пілсудського з його жорстокою «пацифікацією» українців, а також Армію Крайову, чиї загони здійснювали криваві каральні акції проти українських сіл.

В статті для видання «Збруч» міністр зауважив, що якщо ж деякі польські політики й далі наполягатимуть на забороні в Україні Степана Бандери й УПА, то за принципом «почни з себе» вони б передусім мали заборонити Пілсудського та Армію Крайову.

Міністр нагадав, що 3 березня виповнюються чергові роковини трагедії українського села Павлокома, в якому вже в 1945 році місцева польська самооборона та підрозділи Армії Крайової під командою поручника Юзефа Бісса розстріляли 366 українців. Серед них були 157 жінок та 59 дітей віком до 14 років. І таких сіл було не одне й не десять.

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Як наголосив міністр, Україна готова визнати й засудити злочини, вчинені проти поляків, але й Польща повинна зробити те ж саме щодо злочинів проти українців.

«Поки що ж вона свідомо демонструє виразно однобоке бачення: українську сторону протистояння змальовує виключно чорними фарбами, а польську представляє як “білу і пухнасту”», – констатував міністр.

Нагадаємо, загострення в українсько-польських стосунках сталося на тлі прийняття в Польщі закону про Інститут національної пам’яті, який в ЗМІ назвали законом про заборону «бандеризму». Він передбачає кримінальну відповідальність за «заперечення злочинів українських націоналістів».