Посольство України в Болгарії звинуватило російського патріарха Кирила в провокації за антиукраїнські заяви на ТБ

Українські дипломати висловили жаль, що болгарське телебачення було використано керівництвом РПЦ для оприлюднення антиукраїнської позиції Кремля.

Посольство України в Болгарії звинуватило патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила в провокації за зроблені антиукраїнські заяви на болгарському національному телебаченні. Про це йдеться у коментарі на сайті посольства України в Болгарії.

Читайте такожУ центрі Москви встановлять чотириметровий пам'ятник патріарху Кирилу"Посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюванням патріарха РПЦ Кирила в ефірі програми "Още от деня" Болгарського національного телебачення 1 березня", - заявили дипломати.

"Твердження патріарха про "громадянську війну" на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію", - наголошують у посольстві.

"Посольство нагадує, що Російська Федерація, здійснивши тимчасову окупацію АР Крим та частини Донецької і Луганської областей, брутально порушила норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статут ООН. Це, зокрема, підтверджується у Резолюції Генеральної асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року. Крім того, ухвалені у 2016 і 2017 роках Генеральною асамблеєю ООН резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній республіці Крим та місті Севастополь (Україна)"справедливо визнають Російську Федерацію державою-окупантом", - йдеться в повідомленні.

"Міжнародна демократична спільнота не має жодних сумнівів, що окупацію частини Донбасу було ініційовано і здійснено виключно РФ, яка активно заохочує та всіляко підтримує незаконні терористичні формування бойовиків – зброєю, кадровими військовими без розпізнавальних знаків, воєнною технікою, "гуманітарними конвоями", які мають негуманітарне призначення і наповнення. Відтак, триваюче кровопролиття на сході України можливо зупинити лише одним шляхом – припиненням агресії РФ та збройної підтримки з боку Кремля терористичних угруповань та окупаційних адміністрацій", - наголошують дипломати.

Також посольство наголошує, що гарантією повернення миру на окуповані Росією території є виконання Москвою Мінських домовленостей та повернення РФ до дотримання міжнародного права. "РФ з 2015 року послідовно блокує ініціативу України щодо запровадження на окупованих територіях України міжнародної миротворчої операції. Саме вона може запровадити міжнародний контроль над українсько-російським кордоном, як це передбачено Мінськими домовленостями, та створити передумови для мирної реінтеграції і реабілітації українського Донбасу. Зрозуміло, що така операція не може відбутися за участі агресора - Росії, яка від самого початку є стороною збройного конфлікту з метою руйнації Української держави та блокування її шляху до Європи", - заявили дипломати.

Також посольство України в Болгарії "висловлює жаль у зв'язку з тим, що Болгарське національне телебачення було використано керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв, синхронізованих з офіційною позицією Кремля".