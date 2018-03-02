З початку доби на Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення – штаб АТО
18:58, 02 березня 2018Війна
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Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 обстрілів з боку бойовиків.
У штабі також зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення ЗСУ / фото Facebook/прес-центр штабу АТО
З початку доби на Донбасі загинув один український військовий, двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
У штабі також зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте такожСеред бойовиків стрімко ширяться інфекційні хвороби – штаб АТОЗокрема, на Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях поблизу Троїцького.
На Донецькому напрямку противник з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки.
Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів.
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