З початку доби на Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення – штаб АТО

Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 обстрілів з боку бойовиків.

З початку доби на Донбасі загинув один український військовий, двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі також зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожСеред бойовиків стрімко ширяться інфекційні хвороби – штаб АТОЗокрема, на Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку противник з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки.

Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів.