З початку доби на Донбасі загинув один український військовий, двоє дістали поранення – штаб АТО

18:58, 02 березня 2018
Війна
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У штабі також зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення ЗСУ / фото Facebook/прес-центр штабу АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі також зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати укріплення Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожСеред бойовиків стрімко ширяться інфекційні хвороби – штаб АТОЗокрема, на Луганському напрямку ворог застосував 120-мм міномети по наших позиціях поблизу Троїцького.

На Донецькому напрямку противник з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українські опорні пункти у передмісті Авдіївки.

Загалом від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

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Теги: #штаб АТО#доба в АТО#втрати в АТО#поранення в АТО