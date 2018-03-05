Порошенко задекларував майже мільйон гривень відсотків за вкладами у своєму банку

Відповідні зміни до електронної декларації президент України вніс у понеділок, 5 березня.

У лютому президент України Петро Порошенко отримав 915 тисяч 266 гривень як відсотки за вкладами у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк".

Такі дані оприлюднені у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Відповідні зміни до електронної декларації президент України вніс у понеділок, 5 березня.

Згідно з опублікованою в декларації інформацією, Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами – 100 тисяч 074 гривні, 283 тисячі 543 гривні та 531 тисячу 643 гривні.

Як повідомляв УНІАН, «Міжнародний інвестиційний банк», який працює на ринку України з 2008 року і ключовим власником якого є Порошенко, в січні-вересні 2017 року отримав 78,364 млн грн прибутку, що у 2,5 рази вище за показник за аналогічний період попереднього року.

За 2016 рік Порошенко задекларував 12,2 млн грн доходів, з яких заробітна плата становила 366,3 тис. грн. У 2015 році Порошенко задекларував 62,162 млн грн доходів.