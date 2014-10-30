Частину землі в "Межигір'ї" повернули у держвласність
Вишгородський районний суд 29 жовтня 2014 року задоволив позов прокуратури Київської області про повернення у державну власність 1,7688 га землі в урочищі «Межигір’я».
Вказана ділянка була надана екс-президенту Януковичу В.Ф. для обслуговування будинку та будівництва інших об’єктів, повідомляє прес-служба ГПУ.
Під час прокурорської перевірки виявлено грубі порушення з боку Вишгородської районної державної адміністрації при розпорядженні та відчуженні земельної ділянки, оскільки таке право належало до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.
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Суд погодився з доводами прокуратури і визнав недійсними розпорядження райдержадміністрації та договір купівлі-продажу земельної ділянки. Також своїм рішенням суд скасував державну реєстрацію землі та витребував її з незаконного володіння Януковича В.Ф. на користь держави.