Частину землі в "Межигір'ї" повернули у держвласність

Вказана ділянка була надана екс-президенту Януковичу В.Ф. для обслуговування будинку та будівництва інших об’єктів, повідомляє прес-служба ГПУ.

Під час прокурорської перевірки виявлено грубі порушення з боку Вишгородської районної державної адміністрації при розпорядженні та відчуженні земельної ділянки, оскільки таке право належало до виключної компетенції Кабінету Міністрів України.

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Суд погодився з доводами прокуратури і визнав недійсними розпорядження райдержадміністрації та договір купівлі-продажу земельної ділянки. Також своїм рішенням суд скасував державну реєстрацію землі та витребував її з незаконного володіння Януковича В.Ф. на користь держави.