Вибори в ОТГ: поліція відкрила декілька проваджень за фактом підкупу виборців

В неділю на виборах до 51 окремої територіальної громади (ОТГ) до поліції надійшло 73 повідомлення про порушення. Про це пише Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

Читайте такожВ Одеській області під час виборів до ОТГ правоохоронці затримали трьох псевдовиборців"Станом на 21.00 (неділі, - ред.) до поліції надійшло 73 повідомлення про порушення, відкрито 12 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ст. 160 Кримінального кодексу "Підкуп виборця, учасника референдуму" відкрито по одному провадженню у Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях, три провадження на Чернігівщині та чотири – на Полтавщині.

Також в Черкаській та Полтавській областях поліцейські відкрили по одному кримінальному провадженню за ст. 158 "Фальсифікація виборчих документів".

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ. Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

За інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад.

Партія "Батьківщина" заявила, що її кандидати стануть головами в чотирьох об’єднаних територіальних громадах.