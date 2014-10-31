ЦВК отримала від Луганщини перші протоколи з "мокрими" печатками

Як передає кореспондент УНІАН, протягом сьогоднішнього дня ЦВК планує прийняти протоколи з "мокрими" печатками від близько 55 ОВК.

Наразі вже прийнято оригінальні протоколи трьох ОВК в Луганській області – №112 (Рубіжне), № 106 (Сєвєродонецьк) та №114 (Бєловодськ).

Зокрема, представник 112-ї ОВК зазначив, що вибори в окрузі пройшли на 23 дільницях і на двох з них відбувся повторний підрахунок голосів у зв'язку з тим, що деякі члени ДВК були некомпетентні, зокрема, не могли здійснити елементарні "арифметичні дії". Він також зауважив, що деякі члени ОВК блокували роботу комісії, тому це вплинуло на те, що комісія зволікала із введенням даних про підсумки голосування до інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Читайте такожЦВК опрацювала 99,72% електронних протоколів Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК прийняла 107 протоколів ОВК. Зокрема, протоколи з "мокрими" печатками надійшли від усіх 13 ОВК Києва та 5 - Рівненської області. З Луганської області надійшли оригінальні протоколи від чотирьох із п'яти ОВК, де відбулись вибори, та від 3 із 12 ОВК Донецької області.

Таким чином, станом на цю годину вже прийнято 110 оригінальних протоколів ОВК про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах.