Україна закликала ЄС заборонити Пореченкову в'їзд до Європи та заморозити його рахунки

Глава місії України при Європейському Союзі, посол Костянтин Єлісєєв закликав Брюссель ввести проти російського актора Михайла Пореченкова персональні санкції у вигляді заборони на в’їзд та замороження активів.

Про це повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС.

Читайте такожОпубліковано нове відео з Пореченковим, де говориться про його стрільбу "по цим" в аеропорту

„Єлісєєв закликав Європейський Союз належним чином відреагувати на кричущі злочини відомого російського актора Михайла Пореченкова біля українського аеропорту м. Донецьк. Подібні дії підпадають під критерії запровадження Європейським Союзом персональних санкцій, зокрема, заборони на в’їзд та замороження активів», - йдеться у повідомленні.

У своєму листі український дипломат наголосив, що дії актора не тільки є безпосередньою загрозою життю українських військовослужбовців, які стоять на захисті Держави, але й безпосередньо підривають територіальну цілісність та суверенітет України”.

„Привернуто увагу й до того, що під час обстрілу позицій українських військових на Пореченкові був шолом з написом «ПРЕСА», що свідчить про цинічне зловживання і порушення міжнародних норм у сфері безпеки журналістів. Єлісєєв висловив сподівання, що зухвалі та неприйнятні дії російського актора не залишаться поза увагою ЄС та знайдуть адекватну рішучу реакцію”, - наголошують у Представництві.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федерації, актора Михайла Пореченкова за ст. 258-3 Кримінального кодексу України за участь у терористичній діяльності так званої «ДНР».

Читайте такожСоюз журналістів Росії вимагає від Пореченкова вибачень за каску з написом «Преса»

Крім того, слідчим управлінням МВС України порушено кримінальне провадження щодо Пореченкова за ст. 260 ч. 4 Кримінального кодексу України (участь у складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на підприємства, організації або громадян).

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Пореченков в Донецьку «у складі озброєної банди особисто взяв участь в обстрілі підрозділу українських Збройних сил з автоматичної зброї. Ці кадри обійшли телеекрани, в повному обсязі викриваючи цього громадянина Росії в скоєнні злочину на території України. Згідно з Кримінальним кодексом України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років».

Відео з сайту бойовиків