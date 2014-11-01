Росія готує п'ятий гумконвой

Про це ТАСС повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов.

"На даний час ведеться підготовка до відправки автоколони з гуманітарною допомогою, зараз проводиться її завантаження", - сказав він.

Воронов стверджує, що для жителів Донецька і Луганська планується доставити цукор і м'ясні консерви, будівельні матеріали, пальне і медикаменти.

Читайте такожЧетвертий російський гумконвой нічого не вивіз з України - РНБОУ повідомленні наголошується, що 31 жовтня четверта автоколона МНС доставила до Донецька і Луганська «тисячу тонн гуманітарної допомоги - продукти харчування і будматеріали».

Раніше заступник керівника МНС Володимир Степанов повідомив, що загалом протягом тижня планується доставити до 3 тис. тонн гуманітарних вантажів.

Перші три колони нібито доставили до Донецька і Луганська в цілому 6 тис. тонн вантажу – «продукти харчування, зокрема крупи і консерви, а також медикаменти, генератори, теплі речі, питну бутильовану воду».

Читайте такожЧетвертий гумконвой повернувся до РосіїЯк повідомляв УНІАН, 31 жовтня керівник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що в України в'їхали 76 автомобілів російського «гуманітарного конвою», більша частина якого призначена для бойовиків.

За словами Лисенка, російська сторона порушила вимоги міжнародного і українського законодавства щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги.

До цього Росія вже тричі відправляла «гуманітарні конвої» на Донбас. Російські вантажівки перетинали кордон без згоди української влади і без супроводу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування, а також вугілля. Крім того, цими «КамАЗами» до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.