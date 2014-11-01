ЦВК отримала оригінали протоколів з усіх округів Луганщини, які голосували
16:59, 01 листопада 2014Політика
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Всі 5 окружкомів Луганської області, де 26 жовтня відбулись позачергові парламентські вибори, здали до ЦВК оригінальні протоколи про підсумки голосування.
В ЦВК отримали всі луганські протоколи з мокрими печатками / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від ОВК № 113 (Луганська область).
Таким чином, до комісії надійшли оригінали протоколів від всіх ОВК Луганської області, де відбулись вибори.
Читайте такожЦВК опрацювала 99,9% протоколівЗагалом сьогодні комісія планує прийняти оригінали протоколів ще від близько 30 ОВК.
Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори відбулись на 5 з 11 ОВК Луганської області.
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