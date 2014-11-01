ЦВК отримала оригінали протоколів з усіх округів Луганщини, які голосували

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання ЦВК прийняла протоколи з "мокрими" печатками від ОВК № 113 (Луганська область).

Таким чином, до комісії надійшли оригінали протоколів від всіх ОВК Луганської області, де відбулись вибори.

Читайте такожЦВК опрацювала 99,9% протоколівЗагалом сьогодні комісія планує прийняти оригінали протоколів ще від близько 30 ОВК.

Нагадаємо, що позачергові парламентські вибори відбулись на 5 з 11 ОВК Луганської області.