Ворог Путіна розповів про слабкі місця президента Росії та його загарбницькі плани

Журналісти ТСН вирішили почати знайомство із найнеприємнішими для російського президента людьми.

Перший із них - Ахмед Закаєв, один з лідерів чеченського спротиву, якого в Кремлі називають терористом. Насправді ж він - колишній бойовий генерал, соратник Джохара Дудаєва. А згодом - міністр зовнішніх справ та нинішній голова уряду Чеченської республіки Ічкерія - у вигнанні. Це - зовсім не ті чеченці, які зараз за гроші полюють на українців на Донбасі.

Ахмед Закаєв нині перебуває в Лондоні і називає себе головою чеченського уряду в екзилі. Він втрачав друзів не тільки в Чечні, але уже і тут. Майор Литвиненко - людина, яка публічно звинуватила Путіна в організації терактів, які стали підставою для розв'язання чеченської війни. Олександр став другом Закаєва і ворогом Путіна номер один. Власне, після цього Британський уряд почав дбати про безпеку таких, особливих гостей.

Ахмед змушений змінювати маршрути і дуже обережно вибирає їжу. Після смерті його друга майора Литвиненка, отруєного полонієм, їжа - об'єкт сумних жартів.

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Ахмед не дуже вірить у мир. Він часто згадує Джохара Дудаєва. У того справді було одне пророцтво, яке важко забути. Менше, ніж за рік до смерті Дудаєв сказав: "Наступним після Чечні буде Крим".

"Якщо сьогодні не буде спротиву – він (Путін) піде на Київ", - говорить Ахмед.

Часом здавалося, що спротив у самій Чечні завмер. Але і там трапляється різне. Останній епізод – одинична терористична атака на блокпост із поліцейськими у Грозному. Відео, яке надходить з північного Кавказу, часто обіцяє Путіну джихад.

Окрім кадирівців, найманих бойовиків з боку самопроголошених республік, про участь у війні на боці України заявили кілька польових командирів з числа ворогів Путіна.

"Участь чеченців в українському конфлікті – це абсолютні добровольці. Але коли Росія та Україна на якійсь основі домовляться, їхній (чеченців) статус добровольців буде перекваліфікований у статус найманця, якого будуть переслідувати", - каже Ахмед.

Він також передбачає, що Путін піде з посади, якщо не здобуде перемогу в Україні.

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"Уже прийняте рішення скоротити його (Путіна) строк (на посаді) – це станеться у найближчому майбутньому. Ключ до вирішення – в Україні. Якщо Путін там не переможе, то він повинен буде піти під тиском уже не зовнішнього фактора, а внутрішнього. Якщо він (Путін) не створить "Новоросії", то натовп, якому він обіцяв створити "Новоросію", його ж і знесе. Якщо Захід дозволить йому створити цю "Новоросію", то допоки він живий, він там і сидітиме. Якщо не дозволить – то це питання найближчого часу щодо перебування на посту президента", - запевняє Ахмед.

Чоловік також говорить, що якщо Путін захопить Україну, то наступною у його загарбницьких планах стане Прибалтика.

"Нині тут (на Заході) зрозуміли, яким буде наступний крок (Путіна) і почали укріплювати НАТО. Насправді, на Заході для себе чітко визначили – наступні спроби (агресії Росії) будуть саме там", - зазначив Ахмед.