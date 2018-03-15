Україна скликає засідання Радбезу ООН щодо виборів Путіна в Криму

Це засідання ініціювала України. Воно важливо, враховуючи, що в Криму планується 18 березня незаконні вибори президента РФ.

За ініціативою України Рада безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в окупованому Криму. Про це повідомив Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в Facebook.

Читайте такожРадянський дисидент: навіть якщо Путін раптово зникне, в РФ є і "більш яструбині фігури"

Засиданння відбудеться у четвер, 15 березня о 21.00 за київським часом. Повідомляється, що Рада Безпеки буде засідати в форматі Аррі, тобто в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, але й інші держави, представники громадянського суспільства. До участі в засіданні серед інших запрошені представники Меджлісу кримськотатарського народу.

"Це засідання ініціювала України. Воно важливо, враховуючи, що в Криму планується 18 березня незаконні вибори президента РФ. Крім того, є четвертою річницею початку окупації півострова", - повідомив прес-секретар представництва України Олег Ніколенко.