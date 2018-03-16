США в ООН: Росія почала конфлікт в Україні, а тепер вона повинна його завершити

Незважаючи на те, що Росія заперечує присутність своїх військових на Донбасі, були задокументовані факти присутності російських військових там.

Росія повинна вжити необхідних заходів для завершення конфлікту в Україні, до тих пір санкції будуть збережені.

Про це заявила представник США в ООН Келлі Керрі на засіданні Ради безпеки ООН по ситуації в окупованому Криму, передає 112.ua.

"Росія несе відповідальність за напад на двох людей у Великобританії з використанням військової нервово-паралітичної речовини, незаконні небезпечні дії Росії в Україні, в Сирії та в інших країнах не можна відокремити від тривожних подій в Україні. Ми досі підтримуємо суверенітет України. Санкції у відповідь на дії в Україні будуть продовжені, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Росія почала конфлікт в Україні, а тепер вона повинна зробити все щоб його завершити", - заявила вона.

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Вона також зазначила, що незважаючи на те, що Росія заперечує присутність своїх військових на Донбасі, були задокументовані факти присутності російських військових там. "Немає сумнівів, що Росія там присутня, немає сумнівів які в них наміри. Конфлікт продовжує розпалюватися", - додала вона.

Представник США також зазначила, що ініціатива з миротворцями на Донбасі повинна бути підтримана Росією в Радбезі ООН для того щоб така ініціатива запрацювала. "Поки США продовжать чинити тиск на Москву, щоб вона вивела свої війська і озброєння з України, до тих пір, поки Росія не покаже, що готова зробити якісь кроки для врегулювання кризи, немає сенсу обговорювати навіть найменше послаблення санкцій", - підкреслила Керрі.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль 15 березня на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН по ситуації в Криму заявила, що санкції відносно Росії повинні бути посилені.

15 березня Рада безпеки ООН проводить засідання щодо ситуації в окупованому Криму у форматі Appia. Цей формат передбачає участь не тільки членів радбезу, але й інших держав, представників громадянського суспільства.