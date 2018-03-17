РФ поскаржилася в ООН на Україну через недопуск росіян до консульства для голосування на виборах

У Росії вимагають "втрутитися у цю справу та спонукати українську владу забезпечити виборчі права російських громадян на території країни".

Після того, як міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його підопічні не допустять росіян до посольства та консульств РФ в Україні у неділю, 18 березня, для участі у виборах президента Росії, у країні-агресорі вирішили поскаржитися на Україну в ООН.

Як передає 24 канал, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова вирішила звернутися до ООН, директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та комісара Ради Європи з прав людини, повідомляється на сайті російського омбудсмена.

Вона вимагає "втрутитися у цю справу та спонукати українську владу забезпечити виборчі права російських громадян на території країни".

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Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак 16 березня Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. У російському ЦВК вказали на порушення зі сторони України через недопуск.

До слова, раніше очільник МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз.

Крім того, як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до керівництва ООН щодо проведення незаконних виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму.

Путінські вибори заплановані на 18 березня – четверту річницю анексії Криму