РФ поскаржилася в ООН на Україну через недопуск росіян до консульства для голосування на виборах

12:18, 17 березня 2018
Політика
1038 0
Ілюстрація / REUTERS

Після того, як міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що його підопічні не допустять росіян до посольства та консульств РФ в Україні у неділю, 18 березня, для участі у виборах президента Росії, у країні-агресорі вирішили поскаржитися на Україну в ООН.

Як передає 24 канал, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова вирішила звернутися до ООН, директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та комісара Ради Європи з прав людини, повідомляється на сайті російського омбудсмена.

Вона вимагає "втрутитися у цю справу та спонукати українську владу забезпечити виборчі права російських громадян на території країни".

Читайте такожУкраїна не дозволить росіянам голосувати у дипустановах РФ на виборах президента

Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак 16 березня Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах. У російському ЦВК вказали на порушення зі сторони України через недопуск.

До слова, раніше очільник МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз.

Крім того, як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до керівництва ООН щодо проведення незаконних виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму.

Путінські вибори заплановані на 18 березня – четверту річницю анексії Криму

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибори Путіна
Теги: #вибори президента РФ#вибори Путіна#вибори у Росії