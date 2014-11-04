Черговий гумконвой з Росії перетнув український кордон – ЗМІ

Десять автомобілів з паливом слідують у Донецьк, передає РІА "Новости".

За словами заступника начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олега Воронова, ще одна колона з 10 автомобілів зараз проходить митне оформлення, після чого відправиться в Луганськ.

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Це вже шоста автоколона з російської гуманітарною допомогою. Свої дії щодо доставки вантажів на Донбас РФ жодного разу не погоджувала з українською владою.

Раніше РНБО України заявляли, що російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове обладнання. Також на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.