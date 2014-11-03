Українська сторона не оглядала п’ятий російський “гумконвой” - ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ, відповідно до якого, 2 листопада о 07.06 за московським часом російський “конвой” почав прибувати на пропускний пункт пропуску “Донецьк”.

Загалом 32 транспортних засоби були оглянуті тільки російськими прикордонниками та митниками. Всі вантажівки мали напис “гуманітарна допомога з Російської Федерації”. Того ж дня до 15.08 всі вони повернулись назад до Росії.

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Під час проходження митних процедур, для огляду багажу були відкриті тенти із задньої сторони вантажівок. “Кожна вантажівка була візуально оглянута одним російським прикордонником та одним російським митником. Українські офіцери, які знаходились поруч з пропускним пунктом “Донецьк”, не брали участь в огляді, але спостерігали за перетином кордону та робили знімки з-за огорожі пропускного пункту”, - йдеться в повідомленні.

Перші вантажівки перетнули український кордон о 07.26, а о 07.51 російські уповноважені особи завершили візуальний огляд і остання вантажівка заїхала в Україну.

Так званий “конвой” складався із 21 вантажівки, які перевозили власне вантаж, 7 вантажівок, які перевозили пальне, та 4 допоміжних транспортних засобів.

О 14.40 перші транспортні засоби повернулися на російський пункт пропуску. Всі вантажівки були оглянуті російськими уповноваженими особами. Українські прикордонники і митники участі в огляді вантажівок при поверненні до Росії не брали, але знову спостерігали та робили знімки з-за огорожі прикордонного пункту.

О 14.47 перші вантажівки почали заїжджати в Росію.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконними діями Російської Федерації, грубим порушенням державного кордону та вимагає припинити провокативні дії і дотримуватися «загальноприйнятих норм та принципів міжнародного права та міждержавних відносин».

Це вже п'ятий «гуманітарний конвой», який Росія відправила до України без її відома.

Раніше в РНБО України заявляли, що російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі військове устаткування. Також на цих «КамАЗах» до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.

Між тим місія ОБСЄ стверджувала, що українські митники та прикордонники брали участь в перевірці четвертого російського «гуманітарного конвою".

Водночас в МЗС РФ констатували, що українська сторона і ОБСЄ не оглядали четвертий «гуманітарний конвой», відправлений на Донбас.