Угорщина по відношенню до України керується імперським мисленням розділеної Австро-Угорщини - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що поки в Угорщині при владі перебуває уряд лідера партії "Фідес" Віктора Орбана, доводиться з ним працювати.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що Угорщина по відношенню до України керується імперським мисленням розділеної Австро-Угорської імперії.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі телеканалу "Прямий".

Дипломат сказала, що позиція Угорщини щодо України залежить не тільки від внутрішніх парламентських виборів, які мають відбутися у квітні.

"Це не тільки вибори, це не тільки Україна, це також їх відносини з Європейським Союзом. Це також питання міграційної політики. Навіть в ООН вони зараз стали в позицію, яка зовсім відрізняється від позиції всього Європейського Союзу з питань розробки рамкового документу щодо питань міграції. Україна в цьому випадку взагалі не була ні до чого. Але так вони зараз себе позиціонують. І з цим нічого не зробиш. Поки уряд Орбана при владі, ми маємо працювати з тим, що є", - наголосила Зеркаль.

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"На мій погляд, вже ЄС має головний біль з угорцями, але вони звичайно мають головний біль і з поляками також, і їх це дуже бентежить, тому що це нові країни, які мають створювати всі засадничі функції правових держав, а все відбувається зовсім не так, як воно планувалося", - сказала Зеркаль.

При цьому вона сказала, що однією з причин позиції Угорщини щодо України є Тріанонські угоди, які стосувалися подальшого розділення Автро-Угорської імперії, і які були укладені у липні 1920 року.

Зокрема, вона заявила, що скоро настане 100 років з часу укладення цих угод.

"Це все ж імперське мислення... А як вони були поділені на умовах цього договору, і скільки залишилося території від Угорщини, і де залишились угорці...", - заявила Зеркаль.

Водночас, вона заявляє, що Угорщина так само має претензії до Румунії та Словаччини.

"І в Словаччині ще гірше. Вони наполягають на тому, що там їм також потрібно автономію і навчання тільки на угорській мові", - сказала Зеркаль.

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Крім того, вона вважає, що на Закарпатті необхідно успішно провести децентралізацію, щоби відбулося об'єднання громад і вони змогли перебрати на себе функції самоуправління.

На її переконання, після децентралізації "угорська громада самостійно не зможе просто самостійно вести всі справи". "Їй потрібно буде комунікувати з українцями. І це створить інший соціум. Вони мають бути інтегровані в інші громади. І це знову, зніме всю напругу", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна вимагає від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації північноатлантичного договору (НАТО). Також Сійярто висловився проти розміщення у Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до тисячі солдатів.