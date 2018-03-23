Савченко про ніч у СІЗО: не можу роздягнутися - скрізь відеокамери

Савченко каже, що в деяких моментах в українському СІЗО навіть гірше, ніж у ворога.

Підозрювана у підготовці державного перевороту і терактах народний депутат Надія Савченко заявляє, що СІЗО в Україні не відрізняється від російського, а в деяких моментах і гірше.

Про це вона сказала у Шевченківському суді Києва, який 23 березня обиратиме їй запобіжний захід, передає "Українська правда".

На запитання журналістів, як їй ночувалося в СІЗО Савченко сказала: "Як і в російському – нічим не відрізняється".

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Водночас на запитання, чи голодуватиме, Савченко не відповіла. За її словами, у СІЗО скрізь встановлені камери.

"У СІЗО в мене немає жодної зони в камері, де не принижувалася б людська гідність. Я не можу роздягнутися, щоб мене не знімали відеокамери, не можу сходити в туалет, щоб не знімали відеокамери. В принципі це в деяких моментах навіть гірше, ніж у СІЗО у ворога", - сказала народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру.