"Живою би не здалася": Савченко готова була підірвати себе - прокурор

Савченко зустрілася зі свідком, якому повідомила про наявність у неї при собі в сумці бойових припасів - 8 гранат Ф-1.

Народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту, була готова підірвати себе бойовими гранатами. Про це заявив прокурор під час засідання у Шевченківському районному суді міста Києва, який 23 березня обирає їй запобіжний захід.

Про це повідомляє "112 Україна".

"Згідно з показаннями свідка Березня, 9 березня 2018 року в Києві Савченко з власної ініціативи зустрілася з зазначеним свідком, якому повідомила про наявність у неї при собі в сумці бойових припасів - 8 гранат Ф-1, які вона готова використовувати за призначенням, зокрема підривом себе, але живою не здатися", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.